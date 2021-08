Corciano, cagnolina fuggita per i fuochi d'artificio, la padrona: "Aiutatemi a ritrovarla"

L’esplodere improvviso dei fuochi d’artificio ha spaventato una cagnolina che si è sfilata il collare ed è fuggita lontano dalla padrona. La quale adesso la cerca disperatamente.

Alma, questo il nome di una cagnolina tipo cucciolo di Collie, è scappata ieri, 15 agosto, alle ore 23.30 quando nella zona di Santa Sabina- San Mariano di Corciano, hanno esploso dei fuochi d’artificio.

Animale e padrona erano nei pressi di un bar lungo la strada. “Purtroppo Alma non ha la medaglietta perché è rimasta vicino al collare che si è sfilato – scrive la padrona in un appello sui social. È simile ad un cucciolo di collie. Sto malissimo… aiutatemi a ritrovarla. Io non sono di Corciano. Il mio numero è 3518790504”.