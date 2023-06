Caduta rovinosa sugli scogli di Porto Miggiano, anziano perugino in ospedale

Un 80enne di Perugia in vacanza in Puglia è stato soccorso nella serata del 26 giugno nella baia di Porto Miggiano, una delle più affascinanti, ma anche impervie mete estive nel Salento, dopo un lungo intervento iniziato nel primo pomeriggio e che ha visto impegnati guardia costiera, vigili del fuoco e operatori sanitari del 118.

Tutto è iniziato quando l’uomo è scivolato in modo rovinoso dagli scogli della località costiera che ricade nel demanio di Santa Cesarea Terme. A causa dei traumi subiti, il malcapitato è rimasto totalmente bloccato, senza possibilità di soccorso, se non con personale specializzato, visto che il punto era particolarmente difficile da raggiungere. Chi, dalla spiaggia e dalle zone vicine ha assistito alla scena, infatti, ha subito contattato il 118. Ma, arrivati sul posto, i sanitari hanno capito che non c’era alcun modo di procedere al recupero via terra.

A quel punto, il personale del 118 ha richiesto l’intervento della guardia costiera, contattando l’Ufficio circondariale marittimo di Otranto. I militari arrivati sul posto, hanno impiegato un gommone per raggiungere il ferito, ma hanno avuto a loro volta necessità di supporto da parte dei vigili del fuoco inviati dal comando provinciale per ulteriore assistenza, vista la zona particolarmente impervia.

Alla fine, si è così riusciti a soccorrere il turista, che è stato poi trasportato in ospedale, dopo essere stato preso in consegna dai sanitari, nel frattempo confluiti con l'ambulanza verso il porticciolo.