Cade sulla pedana per disabili bagnata dalla pioggia: "Non doveva usarla, è stata colpa sua"

Scivola sulla pedana per disabili, bagnata dalla pioggia, e il giudice gli assegna un risarcimento che la proprietà dell’immobile non voleva corrispondere perché non il pedone non avrebbe dovuto utilizzare la rampa.

Lo sfortunato utente era caduto, riportando traumi e lesioni, mentre percorreva la pedana per l’accesso dei disabili in un immobile. Per questo aveva chiesto un risarcimento e portato in giudizio la proprietà dell’immobile che si rifiutava di pagare, sostenendo che era stata colpa del pedone: primo non doveva utilizzare la pedana, riservata ai disabili, e poi non aveva prestato la dovuta attenzione, visto che pioveva e la rampa era bagnata.

I giudici di Perugia, invece, hanno ritenuto che non vi sia stato “comportamento colposo del danneggiato” né “concorso causale colposo” in quanto si sarebbe trattato di un caso fortuito, imprevedibile e inevitabile. La vittima, secondo i giudici, ha perso l’equilibrio ed è caduta “su una pedana destinata al transito di persone disabili resa oggettivamente pericolosa dall’assenza di protezioni” senza che “la vittima stessa abbia violato il dovere di cautela su di essa incombente”.

L’utilizzo di una pedana per disabili, inoltre, non è vietato a persone prive di disabilità, “anzi, nel momento in cui viene progettato e costruito uno scivolo per disabili, se ne deve ipotizzare un uso indistinto da parte della collettività e perciò predisporre tutte quelle misure atte ad evitare che si concretizzino situazioni di pericolo” scrivono i giudici, contestando la ricostruzione del “custode della cosa, cioè una pedana per disabili”, il quale “negava la propria responsabilità lamentando un uso improprio della res fatto dalla vittima e quindi una condotta colposa di quest’ultima”.

Secondo i giudici “la vittima non aveva tenuto alcun comportamento colposo – non essendo tale il normale utilizzo della cosa - e che l’eziologia del danno doveva essere rinvenuta proprio nella pericolosità della pedana stessa che, al momento del sinistro, era priva di protezioni antiscivolo, di corrimano ed era resa ancora più scivolosa dalla pioggia)”.