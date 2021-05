Cade nella truffa del finto operatore anti-frode delle Poste: ecco come le hanno sfilato 5mila euro

Si è presentato al telefono spacciandosi per un operatore “antifrode” di Poste Italiane. A cadere nella rete una giovane donna assisana che in buona fede ha creduto alle parole del sedicente operatore che l’avvisava di aver riscontrato dei movimenti sospetti sul suo conto corrente. La donna, su indicazione dell’operatore, inseriva sulla app di Poste Italiane i codici che le erano stati nel frattempo inviati tramite messaggi sul proprio cellulare. Successivamente, sempre su sua indicazione, provvedeva a disinstallare l’applicazione stessa dal suo cellulare. I messaggi ricevuti sul telefono apparivano per grafica e contenuto altamente credibili.

La madre della giovane donna, sentito il racconto della figlia, contattava subito il numero verde di Poste Italiane scoprendo l’amara verità. Si trattava di una truffa. Veniva invitata quindi a bloccare tutte le carte di credito e il conto corrente intestato. Purtroppo però il sedicente operatore era già riuscito ad addebitare sul conto corrente della donna due ricariche automatiche per utenze telefoniche e due ricariche di carte di credito prepagate per un valore complessivo di circa 5mila euro.

La vittima si è presentata così agli Uffici del Commissariato di Polizia di Assisi per sporgere regolare denuncia. Agli agenti è bastato fare alcuni accertamenti tecnici grazie ai quali sono riusciti a risalire due truffatori, un uomo di 22 anni e una donna di anni 49, entrambi di origini campane e con precedenti specifici, in quanto già coinvolti in simili truffe. A loro carico è scattata la denunciat in stato di libertà per il reato di truffa e accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico.