Tetraplegico dopo essere caduto in una buca coperta d'acqua, il gip: "Riaprite le indagini"

Nuove indagini per fare chiarezza sull'incidente che lo ha reso invalido. Lo. ha deciso il gip di Perugia, Natalia Giubilei, rinviando gli atti alla Procura per ulteriori approfondimenti sulla vicenda che risale al 22 gennaio del 2022. Domenico Incannella, appassionato ciclista di 57 anni, stava percorrendo la strada tra Ponte Pattoli e Pieve San Quirico, quando era finito dentro una buca, larga due metri e profonda uno e mezzo, che, in quel momento era piena d'acqua, presumibilmente a causa del guasto delle tubazioni sotterranee. Il ciclista pensava si trattasse di una pozzanghera niente di più, ma nel tentativo di attraversarla era stato praticamente inghittito dalla voragine. Nell'incidente era rimasto gravemente ferito, riportando un'invalidità permanente.

Sulla scorta della denuncia presentata contro il Comune, proprietario della strada, e Umbra Acque, responsabile della manutenzione delle tubazioni, era stata avviata una prima indagine che si era conclusa con la richiesta di archiviazione da parte della Procura. Richiesta a cui Incannella, tramite il suo legale, l'avvocato Stefano Gallo, si era opposto. Secondo la pubblica accusa, si era trattata di una fatalità e non evidenziava responsabilità di terzi. L'archiviazione era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari, ma la questione non si era conclusa. Perché il legale del 57enne aveva presentato reclamo al Tribunale ottenendo che il caso fosse nuovamente affidato al gip per essere discusso. Discussione che è avvenuta il 22 settembre scorso. La difesa, in quella circostanza, ha confermato diversi elementi frutto di indagini difensive, come alcune testimonianze ritenute determinanti, ma anche quello che finora mancava agli accertamenti, come, per esempio, la deposizione dello stesso Incannella. Posta all'attenzione del giudice anche il fatto che i due soggetti ritenuti responsabili avessero già versato un acconto tramite le loro assicurazioni, a titolo di risarcimento. A quasi un mese dall'udienza, la decisione del gip di accogliere l'opposizione all'archiviazione e riaprire le indagini, indicando alla Procura di sentire il 57enne, ma anche alcuni residenti che avrebbero più volte segnalato la problematica a chi di competenza, e di verificare con Comune e Umbra Acque, gli eventuali interventi di manutenzione in quello stesso punto di strada.