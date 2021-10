Incidente sul lavoro in corso Vannucci, cade dalla scala mentre pulisce una vetrina

Un giovane è precipitato da un paio di metri di altezza al suolo. Intervento del 118 che ha trasportato il lavoratore in ospedale con un trauma cranico e una frattura alla spalla

Un giovane è caduto da una scala, questa mattina in corso Vannucci, mentre puliva la vetrina di un negozio. L'incidente sul lavoro è avvenuto nelle prime ore della giornata, quando i negozi devono ancora aprire.

Il lavoratore lo si vede quasi tutti i giorni mentre con la scala raggiunge i punti più alti delle vetrine per pulire la superificie. Questa mattina, mentre si trovava ad un'altezza di quasi due metri, la scala è scviolata e il giovane è precipitato a terra, battendo la spalla e la testa, rimanendo a terra svenuto per qualche minuto.

Sul posto è giunta subito un'ambulanza e il personale sanitario ha prestato alla vittima i primi soccorsi e poi lo ha trasportato all'ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e una frattura alla spalla.

Intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale per accertamenti in quanto sembra che il giovane lavorasse senza caschetto di protezione, senza imbracatura e la scala non era ancorata.