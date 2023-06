Perugia, tragedia in centro storico: precipita dalla finestra mentre pulisce e muore

Una donna di 57 anni è morta preciptando dalla finestra della propria abitazione in via Bontempi. L'incidente è avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio.

La donna, secondo la prima ricostruzione, stava pulendo la finestra ed era salita su una scaletta. Ad un certo punto avrebbe perso l'equilibrio, cadendo dalla finestra aperta.

In casa c'era il marito che avrebbe assistito all'incidente e avrebbe subito chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario accorso ha potuto solo constatare il decesso e soccorrere il marito in stato di choc.