Studente cade da un'impalcatura: non aveva le chiavi e voleva rientrare a casa da una finestra

Turista statunitense si arrampica su un’impalcatura, ma perde l’equilibrio e cade: portato in ospedale.

Protagonista della vicenda un ragazzo di 20 anni, degli Stati Uniti d’America, che nella notte tra sabato e domenica si è accorto di non avere le chiavi di casa e ha deciso di arrampicarsi su un’impalcatura per provare a rientrare da una finestra. Giunto ad una certa altezza, però, il giovane ha perso la presa ed è precipitato a terra.

Il 20enne è stato trasportato prima al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia e poi ricoverato in rianimazione. Non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nel quartiere perugino di Elce.