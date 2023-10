Cade con la moto per una chiazza d'olio su strada: cinque volte davanti al giudice per ottenere il risarcimento

Cade con la moto a causa di una chiazza di olio sulla rotatoria e ci vogliono cinque gradi di giudizio per ottenere il risarcimento.

Protagonista della vicenda, in proprio e come professionista, l’avvocato Francesco Loreti che qualche anno fa, percorrendo la seconda rotatoria che porta all’ingresso dell’autostrada a Bettolle, si è trovato a passare su una chiazza di olio lasciata da un camion proprio sulla corsia di marcia. Ne era derivata una caduta con danni alla moto e alla persona.

Immediata la chiamata in causa, davanti al giudice di pace di Montepulciano, della Provincia di Siena, responsabile della manutenzione e pulizia della strada.

Il giudice di pace dà ragione all’avvocato-motociclista, ma la Provincia presenta appello. E lo perde. Decorrono i termini per presentare ricorso per Cassazione e la sentenza diventa definitiva. E siamo a due gradi di giudizio.

Siccome l’ente non paga, scatta il precetto, cioè si va davanti al giudice per chiedere l’ottemperanza della sentenza (nuovo grado di giudizio). La Provincia, come suo diritto, si oppone al precetto sostenendo che la vittima del sinistro non era solvibile in caso di soccombenza, chiedendone la sospensione. E siamo a quattro gradi (come fa un cittadino ad affrontare tutto questo dovendo pagare l'avvocato ed eventuali consulenze?).

Il giudice dà ragione all’avvocato che, però, a questo punto, ha presentato anche una nuova richiesta di giudizio (e siamo a cinque) per ottenere il risarcimento dei danni alla persona, ma questa è un’altra storia giudiziaria da raccontare.