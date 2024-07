Ponte Valleceppi, anziana trovata morta nelle acque del Tevere

Il corpo di una donna è stato recuperato dai Vigili del fuoco di Perugia nel fiume Tevere.

La donna, una 80enne di Ponte Valleceppi, era scomparsa da casa nella giornata di ieri e i familiari avevano subito lanciato l’allarme ed erano iniziate le ricerche.

Il corpo della donna è stato rinvenuto nella mattinata di oggi lungo le sponde del Tevere non lontano da casa. Le forze dell’ordine stanno valutando tutte le ipotesi, dall’incidente con la donna che camminava lungo l’argine del fiume e sia scivolata in acqua per arrivare anche alla supposizione del gesto volontario.