Tragedia al lago: dalle acque del Trasimeno riaffiora il cadavere di una donna

Le acque del lago Trasimeno hanno restituito, questa mattina, il corpo di una donna di cui era stata denunciata la scomparsa domenica scorsa e dopo che di essa si erano perse le tracce.

Il cadavere della donna di 56 anni è stato avvistato oggi, intorno alle ore 11, nei pressi della darsena di Sant'Arcangelo di Magione. Dalle prime informazioni si tratterebbe della donna di Tavernelle scomparsa domenica scorsa e la cui auto è stata trovata nel parcheggio di fronte al campeggio che si trova in prossimità della darsena dove è stato fatto il rinvenimento.

Il sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti e il medico legale Laura Panata si sono recati sul posto dove già operavano i carabinieri di Magione, la Polizia locale e i vigili del fuoco, chiamati per il recupero del corpo della donna.

Da una prima ricognizione cadaverica non sarebbero presenti segni di violenza, ma sarà l’autopsia sul corpo della donna, presumibilmente rimasto in acqua per quattro giorni impigliato tra le alghe e il fondale melmoso, a stabilire le cause del decesso.

Sarebbe stato un agente della Polizia municipale a riconoscere l'auto della donna scomparsa. Estendendo le ricerche allo specchio d'acqua è emerso il corpo della donna. Il personale della Polizia locale si trovava sul posto insieme con gli specialisti dell'Esercito Italiano per spostare alcuni ordigni bellici trovati alcune settimane fa.