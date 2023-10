Umbria, cacciatore ferito durante una battuta al cinghiale

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto è intervenuta nella frazione di Sugano, in località Fosso di Ponte Sasso, per il soccorso ad un uomo coinvolto in un incidente di caccia.

L’uomo, un 42enne residente a Bolsena, mentre stava partecipando a una battuta di caccia al cinghiale è stato raggiunto da un colpo di fucile ed è stato soccorso in gravi condizioni.

I soccorsi, subito allertati dai compagni di battuta si sono recati immediatamente sul posto e oltre ai Vigili del fuoco anche il personale sanitario del 118, il personale del Sasu e l’elicottero Icaro per il trasporto dell’infortunato presso l’ospedale di Perugia.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione e dei Forestali per le indagini di rito e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.