Cacciatore "abusivo" scoperto dai carabinieri

Cani, arma carica e pronti a sparare. Ma sulla via incontrano i militari. Uno è in regola, l'altro è senza porto d'armi, senza tesserino e senza versamenti per cacciare. I carabinieri forestali di Umbertide hanno denunciato il 60enne per porto abusivo di armi ed esercizio di attività venatoria in assenza di licenza.

I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro immediato del fucile e delle munizioni e successivamente anche al ritiro cautelativo di altre 4 armi e una canna.