Dramma durante una battuta di caccia: Giovanni muore a 53 anni

Un tragico incidente, durante una battuta di caccia, è costato la vita a un uomo di 53 anni, originario di Narni. Il dramma nella giornata di lunedì 30 gennaio in località Il Pantano, nel comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 dell'Asl Toscana sud est, l'automedica di Pitigliano, la Misericordia di Manciano, i vigili del fuoco, l’elicottero Pegaso e i carabinieri. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le dinamiche del decesso.

Un suo amico lo ricorda sui social: “L'ultimo giorno di caccia sarà per me e tutta la nostra famiglia tristemente ricordato come un giorno funesto. Giovanni ha perso la vita mentre era andato con gli amici per stare in compagnia, in una giornata di caccia ai colombacci in Toscana. Quest'anno lui che aveva un'attività di parrucchiere, non aveva nemmeno rinnovato la patente a causa del lavoro e della poca disponibilità di tempo da poter dedicare alla sua passione. Un tragico e banale incidente porta con sé un bravo ragazzo, un marito e un padre esemplare che ha sempre messo in primo piano la famiglia e il lavoro tanto da rinunciare quest'anno anche alla caccia. Per la chiusura ha voluto passare una giornata con gli amici di sempre e durante il pranzo si è consumata la tragedia, un colpo partito accidentalmente ce lo ha portato via”.