Battuta di caccia finita male: 71enne in rianimazione all'ospedale di Perugia

È ricoverato in rianimazione il cacciatore di 71 anni che ha riportato un politrauma in un incidente avvenuto nella mattina di oggi (mercoledì 20 ottobre), quando durante una battuta è caduto in una zona impervia circondata da una fitta vegetazione a Passo del Termine, in zona Santa Lucia nel territorio del Comune di Nocera umbra.

In suo soccorso è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, in collaborazione con il personale del Sasu e con quello medico del 118. L'uomo è stato così recuperato dall'elicottero Icaro tramite verricellamento e trasportato poi al 'Santa Maria della Misericordia'.