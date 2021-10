Battuta di caccia finita male: 71enne cade in una zona impervia, trasportato in ospedale con l'elicottero

Una battuta di caccia finita male per un 71enne di Gualdo Tadino, caduto in una zona impervia circondata da una fitta vegetazione a Passo del Termine, in zona Santa Lucia nel territorio del Comune di Nocera umbra.

In suo soccorso è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, in collaborazione con il personale del Sasu e con quello medico del 118. L'uomo è stato recuperato dall'elicottero Icaro tramite verricellamento e trasportato poi in ospedale.

(articolo in aggiornamento)