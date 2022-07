Caccia, il Tar accoglie il ricorso di Legambiente: "Vietato piazzare esche per attirare i cinghiali"

Legambiente batte la Regione e ottiene l’annullamento della possibilità da parte dei cacciatori di attirare i cinghiali nei luoghi delle battute con l’esca del cibo.

Il ricorso di Legambiente, rappresentata dall’avvocato Emma Contarini, al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria riguardava il regolamento regionale 31.03.2021, n. 3, avente ad oggetto “Gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite caccia di selezione” e, soprattutto, la parte relativa agli animali feriti.

I giudici amministrativi hanno però accolto il ricorso solo nella parte prevista all’articolo 8, comma 11, dove prevede che “al fine di contribuire attraverso la caccia di selezione alla mitigazione degli impatti del Cinghiale sulle attività antropiche e nella prospettiva di ridurre lo sforzo di caccia, è consentito il foraggiamento del Cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo”.

Per il Tar la disposizione in questione “contravviene al generale divieto di foraggiamento dei cinghiali posto dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 221/2015 e non integra l’ipotesi in cui il foraggiamento è dalla stessa norma eccezionalmente consentito in quanto finalizzato allo svolgimento delle attività di controllo”.

Secondo tale norma “dovrebbe essere privilegiato, in prima battuta, il ricorso a metodi ecologici di selezione e, solo in caso di verificata inefficacia di questi ultimi, alla approvazione di piani di abbattimento. Né risulta che il foraggiamento del cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo, consentito dalle disposizioni censurate, si inserisca nell’attuazione di piani di abbattimento approvati secondo le modalità stabilite dalla suddetta norma di legge”.

Da qui l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della possibilità di attirare i cinghiali con le esche.