Calendario venatorio, c'è l'accordo tra Regione e cacciatori: confermata pre-apertura e la stagione del cinghiale fino a gennaio

Fumata bianca al termine della seduta della Consulta Faunistico Venatoria, che si è svolta negli uffici dell’Assessorato regionale competente a Palazzo Broletto- diretto da Roberto Morroni - dove è stato trovato l’accordo unanime con i rappresentanti delle associazioni dei cacciatori per tracciare le linee essenziali del Calendario venatorio 2024/2025, che è stato preadottato nel corso della seduta di Giunta di oggi. Si tratta del terzo anno consecutivo che il Calendario viene varato con l’accordo di tutte le associazioni venatorie.

PRE-APERTURA E CARNIERE ANCORA INCERTO - È prevista una giornata di preapertura per domenica 1° settembre per la tortora selvatica, esclusivamente da appostamento, con utilizzo dell’apposito applicativo web per sospendere l’attività venatoria al raggiungimento del carniere prefissato per la Regione Umbria, mentre è stato richiesto a ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un parere sulla possibilità di estendere la preapertura allo storno. È inoltre intenzione dell’assessorato richiedere il parere sulla possibilità di inserire in preapertura anche la cornacchia grigia e la gazza.

APERTURA L’avvio generale della caccia è stabilito per domenica 15 settembre 2024, terza domenica del mese, e si chiuderà il 30 gennaio 2025, come previsto dalla legge nazionale. Confermata una apertura unica su tutto il territorio regionale per la caccia al cinghiale, fissata per domenica 20 ottobre 2024 e chiusura il 19 gennaio 2025.

ESULTA LA LEGA PER LE MODIFICHE - “Apprendiamo con soddisfazione dell’intenzione dell’Assessorato ad accogliere le modifiche e le integrazioni alla bozza del Calendario richieste dalle associazioni venatorie e sollecitate dalla Lega. Avevamo chiesto più coraggio e ci sembra che, almeno in parte, le nostre reiterate richieste abbiano prodotto gli effetti auspicati”. Così i consiglieri regionali della Lega Manuela Puletti, Valerio Mancini e Marco Castellari commentano l’esito della Consulta faunistico venatoria regionale che ha discusso le modifiche alla bozza del Calendario venatorio 2024/25.

“Avevamo evidenziato – proseguono i tre esponenti della Lega – come la bozza, ricalcando i Calendario degli scorsi anni, fosse poco audace. Con due evidenti errori: l’avvio della caccia al cinghiale in un giorno feriale e la previsione delle giornate aggiuntive per la migratoria. Aspetti sottolineati anche nel documento unitario redatto dalle associazioni venatorie. E sui quali, apprendiamo, l’Assessorato intende appunto intervenire, spostando l’avvio della caccia al cinghiale al 20 ottobre e inserendo le 5 giornate aggiuntive della migratoria nei tempi richiesti. L’altra nostra istanza, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Regione Liguria, riguardava le modiche quantità per le specie in deroga. Anche in questo caso, su nostra sollecitazione, l’Assessorato ha inoltrato la richiesta all’Ispra. Ora attendiamo i provvedimenti conseguenti, con la promessa integrazione al Calendario venatorio sulla caccia in deroga e sull’inserimento di corvidi e gazze nella giornata di preapertura, per evitare che, con il carniere così limitato di tortore, si concluda come negli ultimi anni in poche ore".