Caccia al capo della banda di grossisti della cocaina

La Guardia di Finanza di Ancona, su disposizione della Procura Generale di Perugia, ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca della Corte d’Appello di Perugia nei confronti di P. S. R., cittadino di origine calabrese e residente da anni nel Fermano, condannato in via definitiva per diversi reati della criminalità organizzata. I militari hanno sequestrato una casa, un'auto di lusso e 72mila euro.

L'uomo, scrive la Procura Generale di Perugia, "è stato riconosciuto al vertice di un’associazione per delinquere dedita all’acquisto, al trasporto e alla successiva rivendita di svariati chili di cocaina nelle province di Macerata, Ancona e Fermo" ed è "responsabile di gravi reati che vanno dall’estorsione alla detenzione illecita di armi e munizioni, fino al sequestro di persona, lesioni e violenza privata". Su di lui "grava anche un ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia, in quanto condannato a una pena di quasi 15 anni di reclusione".

Le ricerche dell'uomo sono in corso.