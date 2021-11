"C'è un uomo armato in discoteca": panico nel locale a San Giustino. Una bravata che costerà cara ad un 31enne

"C'è un uomo armato in Discoteca, venite subito": la richiesta di aiuto di alcuni avventori di un locale di San Giustino è stata inviata direttamente al Commissariato di Città di Castello. L'arma sfoggiata con spavalderia da un uomo, sulla pista da ballo, o al bancone del bar aveva allarmato molti dei presenti. Per fotuna tra loro c'era anche un poliziotto libero dal servizio che è subito intervenuto fermando l'individuo pericoloso in attesa dell'arrivo dei colleghi.

Una volta portato in commissariato dalla Squadra Volante è stata sequestrata la pistola: in realtà si trattava di un'arma ad aria compressa, priva del tappo rosso, replica fedele del modello “Glock 17”. La bravata della pistola costerà molto cara al 31enne extracomunitario: infatti si è scoperto che non risultava in regola con il permesso di soggiorno e che a proprio carico pendeva una ricerca di rintraccio per notifica del rifiuto del permesso di soggiorno. Oltre alla denuncia per porto abusivo di arma, sono state avviate le pratiche per la sua espulsione dall'Italia.