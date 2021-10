Burocrazia folle: impiantare alberi per ridurre le emissioni di CO2, ma basta che non siano di nocciolo

Impiantare alberi per ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, ma basta che non siano piante di nocciolo. È l’ultima follia della burocrazia, smontata da una decisione dei giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria.

A rivolgersi al Tar è stata un’azienda umbra che si è vista esclusa da un bando regionale che prevedeva investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole.

Secondo i funzionari regionali l’azienda non avrebbe rispettato la parte del bando relativa al “Risparmio energetico/Riduzione emissioni in atmosfera”, in quanto sebbene sia riconosciuto il “ruolo svolto dagli impianti arborei nel perseguire l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento della risorsa “aria”, e “pur riconoscendo la funzione di mitigazione dell’effetto serra da parte degli ecosistemi agricoli e forestali, a parere del dirigente del competente servizio regionale” sarebbe stato più “corretto associare l’obiettivo” non tanto agli “impianti arborei, ma solo a macchine, attrezzature e impianti tecnologici”. Sull’esclusione avrebbe pesato anche la scelta delle piante da mettere a dimora: il nocciolo non dà risultati, in termini di assorbimento di anidride carbonica, prima di 2-3 anni, a differenza di altre specie. Quindi esclusione del bando.

L’azienda ha contestato questa scelta e fornito “studi e valutazioni a suffragio dell’efficacia dell’investimento rispetto all’obiettivo della riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Secondo i giudici amministrativi non è corretta la tesi delle Regione Umbria secondo la quale “il bando dovrebbe interpretarsi nel senso di ritenere pertinenti all’obiettivo della riduzione delle emissioni in atmosfera i soli investimenti di tipo mobiliare o in impianti tecnologici”. Nel caso particolare, inoltre, appare “pacifico il fatto che un arboreto in generale contribuisce all’assorbimento della CO2 atmosferica riducendola”, indipendentemente che si tratti di “nuovo noccioleto o di altra essenza arborea”.

Ne consegue che il ricorso è stato accolto e annullata l’esclusione, con tanto di condanna della Regione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite.