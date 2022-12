Balanzano, strage di pneumatici e cerchioni: una decina di auto bloccate dalle buche killer

Strade dissestate e buche profonde. In via dei Loggi, zona Balanzano, nella serata di ieri c’è stata una vera strage di pneumatici e cerchioni.

La circolazione tra Ponte San Giovanni e Madonna del Piano è andata in tilt, nel tardo pomeriggio di ieri, quando 10 automobilisti hanno dovuto accostare ai bordi della strada con gli pneumatici squarciati e i cerchioni rotti o piegati a causa di alcuni crateri che si sono aperti sul manto stradale. Sul posto è dovuta intervenire la Polizia locale.

“Mi trovavo a Balanzano e stavo percorrendo via dei Loggi, nel senso di marcia verso Madonna del Piano e poi San Martino in Campo, quando mi sono dovuta fermare perché ho preso un buca e squarciato una gomma – racconta una lettrice a Perugia Today - Ieri con me altre macchine, almeno finché sono rimasta lì, ma la strage di pneumatici potrebbe essere proseguita in serata, eravamo tutti in fila, intralciando anche la carreggiata. Tutti con gomme rotte. Adesso vorremmo proprio capire quando sistemeranno queste strada disastrate, aiutando i cittadini a non spaccare gomme o altro. Hanno sistemato solo il tratto prima dell’incrocio, ma il resto è tutto pieno di buche e avvallamenti”.

La strada è molto utilizzata dai mezzi pesanti che raggiungono la zona industriale, molto estesa, con conseguente rapido consumo dell’asfalto. Appena cala il sole le buche non sono più visibili se non quando è troppo tardi.