"Quel parcheggio è mio", con un punteruolo buca le gomme del vicino e poi lo ferisce alla mano con un coltello

Esce di casa con un coltello, buca gli pneumatici del vicino e poi lo ferisce alla mano quando questi prova a disarmarlo.

Secondo i giudici che hanno condannato l’uomo a 3 anni e mezzo, la condotta dell’imputato che “impugnando un’arma si scagli contro la vittima, la quale nel tentativo di disarmarlo e scongiurare conseguenze più gravi per la propria incolumità, riporti ferite di arma da taglio integra il delitto di lesioni volontarie in quanto il delitto di quo si configura anche allorquando vi sia da parte dell’imputato la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima”.

L’imputato era finito in tribunale per una lite stradale per un parcheggio. In quella occasione, impugnando un punteruolo, aveva prima forato le gomme dell’autovettura del vicino e successivamente si era avventato contro lo stesso con un coltello. L’aggredito aveva provato a disarmare il rivale, riportando una profonda ferita da taglio alla mano.

In tribunale l’imputato è stato riconosciuto colpevole di lesioni personali e danneggiamento.