Perugia, furgone in fiamme nel piazzale condominiale

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti, alle ore 6 di oggi, a Prepo Perugia per l'incendio di un furgone.

Il mezzo era parcheggiato in un piazzale davanti ad alcuni box per auto, con case e palazzi a poca distanza. Il furgone non trasportava nulla e non sono stati registrati feriti.

Le fiamme sarebbero scaturite all'interno dell'abitacolo, forse per un corto circuito, e hanno divorato il mezzo in pochi minuti, fino all'intervento dei Vigili del fuoco.