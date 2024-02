Gubbio, paura in via Corta per un'auto in fiamme

La squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta in via Corta per un'autovettura in fiamme nel piazzale davanti ad un condomino.

L'intervento è avvenuto intorno alla 10.15 di questa mattina. La vettura, alimentata a metano, ha preso fuoco nel vano motore. Le fiamme sono state spente e l'auto è stata messa in sicurezza.

Nessuna persona è rimasta ferita, con la guidatrice che era già uscita dal mezzo. Sul posto anche la Polizia locale.