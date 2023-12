Perugia, in sella allo scooter aggrediscono alle spalle e prendono a calci i pedoni

Una nuova e stupida sfida, o challenge, oppure una bravata. È il nuovo allarme lanciato a Perugia: ragazzi in motorino che prendono a calci i passanti. Come nel caso del “knockout game” gli aggressori si avvicinano al pedone in sella a uno scooter o motorino, con il passeggero che allunga la gamba e colpisce il passante che non ha possibilità di difesa o reazione.

La segnalazione è stata fatta sui social da una persona vittima di un episodio avvenuto a Montelaguardia.

“Pare che sia una nuova ‘moda’ e che questi ‘fenomeni’, talvolta, facciano dei video che postano su Tiktok – si legge nel post - Ieri è successo a me in zona Montelaguardia, intorno alle 16, ma per fortuna me la sono cavata con un ematoma. Se vi capita di incrociare un motorino, mentre camminate o correte, state all'erta e allontanatevi il più possibile dalla carreggiata”.