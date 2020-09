L'Ospedale di Branca smentisce e attacca: "Impegno e aperture straordinarie: altro che blocco delle prestazioni". I dati

La direzione, i laboratori e gli operatori dell'Ospedale di Branca hanno respinto tutte le accuse circolate in questi giorni sulla stampa su liste di attesa e recupero delle prestazioni dopo il periodo di blocco sociale per la pandemia. Una difesa supportata da dati che smentiscono le cassandre di turno: "Nelle ultime 4 settimane, dall’11 agosto all’8 settembre, sono state recuperate 1.214 prestazioni sospese durante il lockdown con una percentuale di recupero del 13% che è di un punto superiore rispetto alla media aziendale. Questo dato è indice di un impegno organizzativo che ha consentito di garantire anche attività ambulatoriali con aperture straordinarie, che, tra l’altro, sono in programma anche per i prossimi mesi".

Dal confronto dei dati di attività delle attività ambulatoriali per i mesi di luglio e agosto, si registra un incremento rispettivamente del 9% e 6% rispetto al 2019, nonostante il maggiore intervallo introdotto tra una prestazione e l’altra per garantire le misure di sicurezza relative al distanziamento e alla sanificazione degli ambulatori. Anche per quanto riguarda i ricoveri, l’ospedale di Branca registra un costante aumento, che nel mese di agosto ha raggiunto l’11% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda i percorsi di tutela, ad oggi sono state recuperate tutte le prestazioni del periodo pre-Covid, mentre il numero delle nuove, pari a 1500, è rimasto stabile nelle ultime quattro settimane (a livello aziendale si registra un incremento del 40%). Sempre nell'ambito dell'organizzazione dal 14 settembre è entrato nella pianta organica sanitaria anche il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia.