Bracconiere prima scoperto dai cittadini e poi dai Carabinieri: abbattuti fringuelli

Scoperto in Umbria un altro bracconiere che ha ucciso specie protette. Nel ternano i Carabinieri forestali, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sono riusciti a fermare un uomo che stava sparando a dei fringuelli. Grazie al fermo sono stati ritrovati 5 fringuelli (Fringilla coelebs) abbattuti, specie rigorosamente protetta nei cui confronti non è consentita la caccia. Il bracconiere, un cinquantenne, è stato denunciato per il reato di abbattimento di fauna protetta e segnalato alla Questura per i relativi provvedimenti di Polizia. Si è scoperto che il 50enne era stato già denunciato per il medesimo reato commesso nello stesso luogo due anni fa.