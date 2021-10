Bracconaggio, falco pellegrino ferito da pallini: "Le sue condizioni sono molto gravi"

Un falco pellegrino vittima di bracconaggio e in fin di vita è stato preso in cura dai medici del Centro Recupero Animali Selvatici di Perugia, dove i veterinari proveranno a salvargli la vita. "Ancora una vittima dei pallini sparati per divertimento - si legge in una nota pubblicata dal Cras di Perugia sui propri profili social -. Le sue condizioni sono molto gravi, respira affannosamente e le probabilità di recupero sono davvero minime. Proveremo come sempre a fare del nostro meglio".

Poi l'ennesimo appello: "Ogni anno migliaia di animali vengono uccisi dal bracconaggio - spiegano ancora dal Cras -, tra loro tantissime specie protette come questo stupendo esemplare di falco pellegrino. Ancora una volta facciamo appello a tutte le istituzioni affinché vengano aumentati i controlli e siano previste pene più severe per cercare di arginare questa ignobile pratica".