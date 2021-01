Bracconaggio, un picchio verde ucciso e una poiana operata dai veterinari del Cras di Perugia

Un intervento lungo e particolarmente critico potrebbe aver salvato una pioiana impallinata ieri pomeriggio in Umbria e operata dallo staff veterinario del Centro di recupero animali selvatici di Perugia, dove era arrivata ieri in condizioni critiche con il corpo perforato da diversi piombini e fratture esposte agli omeri che sono stati ora riallineati con l’inserimento di chiodi endomidollari.

"La bella notizia - spiegan o dal Cras - è che la nostra amica oggi è vigile e ha persino mangiato. Siamo più fiduciosi, ma serviranno giorni prima di dichiararla fuori pericolo. La fase postoperatoria non sarà semplice, è infatti necessario contenere l’apertura alare del rapace per favorire la buona riuscita dell’operazione e sperare che l’animale non si stressi troppo. Ringraziamo la dottoressa Elisabetta de Zucco e il dottor Riccardo Negro di Acquasparta, per la professionalità con cui hanno prestato le prime cure al rapace e per averci immediatamente contattati, e le nostre volontarie Giada Gervasi e Francesca Sensi che si sono occupate del trasporto dell’animale. Siamo tutti con te, piccola guerriera alata".

Meno fortunato è stato invece un picchio verde (specie protetta), a sua volta vittima di bracconieri e deceduto ieri dopo che giorni fa era arrivato il Cras in condizioni disperate (a nulla sono valsi i tentativi di bloccare l'emorragia interna causata dai pallini). "Il bracconaggio, purtroppo, continua ad essere una piaga nazionale contro cui è necessario un aumento dei controlli e un inasprimento delle pene, altrimenti - concludono dal Cras - continueremo a contare altre morti impunite".