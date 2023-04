La "visita" dell'amico finisce a bottigliate, madre e figlio denunciati

Ancora caos in via Campo di Marte. Gli agenti della polizia di Perugia sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite violenta in un appartamento abitato da cittadini sudamericani.



I poliziotti hanno bussato alla porta, ma nessuno ha risposto. Un’altra volante – arrivata in supporto – ha intercettato lì vicino un 35enne, successivamente identificato come un cittadino peruviano, con evidenti escoriazioni al viso e visibilmente sofferente. L'uomo ha raccontato che mentre si trovava a casa di un amico – un cittadino peruviano di 23 anni - è stato improvvisamente aggredito dall'amico che, utilizzando una bottiglia, lo aveva colpito più volte alla testa.

E ancora. L’uomo, ricostruisce ancora la Questura di Perugia, ha raccontato che dopo aver perso i sensi, si era rialzato ed era fuggito velocemente dall’appartamento, seguito dall’aggressore, dalla madre di quest’ultimo e da un'altra persona. Il 35enne è stato portato dal 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La madre del 22enne - una cittadina peruviana di 51 anni – è stata individuata dai poliziotti poco lontano. La donna – visibilmente ferita e in palese stato di ebbrezza – si è rifiutata di fornire le proprie generalità e ha cercato di scappare più volte. A suo carico sono emersi diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

La donna è stata denunciata resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità; alla stessa, inoltre, è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Il figlio, invece, è stato denunciato per lesioni personali aggravate.