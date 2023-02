I fatti sono avvenuti a Perugia il 18 ottobre del 2020, ma la donna, non si è mai palesata in aula.

È accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna, ma lei non si è mai presentata in udienza e con la riforma Cartabia il processo potrebbe essere chiuso con la tacita remissione di querela.

Entra in casa della ex e la picchia, ma lei non si presenta in aula: processo a rischio