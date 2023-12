"Mi devi pagare i filati che ti abbiamo fornito", ma il debitore non vuole pagare e scatta l'aggressione

Un cinese di 49 anni, difeso dall’avvocato Leonardo Orioli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di lesioni e minacce nei confronti di un dipendente di una ditta di fornitura di materiali tessili.

Per la Procura di Perugia il cinese avrebbe aggredito l’altro, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Francesca Forlucci, “con pugni al collo, alle spalle e alla mandibola, facendolo cadere a terra e seguitando a colpirlo” fino a procurare alla vittima dell’aggressione delle “lesioni personali, consistite in distacco estremo distale clavicola sinistra, abrasioni arto superiore destro, collo” con una prognosi di 10 giorni. L’accusa contesta all’imputato anche il reato di minacce per aver proferito nei confronti della vittima le frasi “tanto ti rovino … torno e ti ammazzo”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 27 aprile del 2021 e secondo gli atti processuali ammessi dal giudice Narducci, la vittima si sarebbe presentata nell’attività dell’imputato, un laboratorio di maglieria, per chiedere il pagamento di forniture per diverse migliaia di euro. La situazione sarebbe presto degenerata fino alle botte.