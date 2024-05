Posta bloccata al boss al 41bis a Spoleto, la Cassazione conferma il trattenimento e la verifica delle missive

È conosciuto come il killer della magia garganica, con condanne per omicidi, droga, armi, estorsioni e corruzione ed è detenuto al 41bis a Spoleto. Il Tribunale di Sorveglianza ne ha bloccato la posta per sospette indicazioni ai gregari rimasti in Puglia a gestire gli affari.

Il boss ha presentato ricorso per Cassazione contestando la decisione della Sorveglianza di bloccare l’invio e la ricezione di posta in carcere in quanto “la corrispondenza visionata determina, per il suo contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto”.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza la posta è stata bloccata in quanto conteneva “riferimenti” e “non meglio precisate allusioni che sono state ritenute poco chiare e come tali integranti il presupposto del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”.

Tesi confermata dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso e condannato il detenuto al pagamento delle spese processuali.