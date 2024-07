Bosco divorato dalle fiamme, denunciati i presunti responsabili

Ci sono due denunciati per l’incendio che dal pomeriggio di giovedì 19 interessa un’area boschiva nei pressi di Spoleto. L’incendio, in base alle indagini dei carabinieri forestali, sarebbe stato causato dall’utilizzo di un mezzo agricolo. Il rogo interessa un’area collinare di circa 40 ettari dalla via Bazzanese, sulla provinciale 459 fino a Silvignano e Poreta nel comune di Spoleto.

Le indagini hanno portato al deferimento di due presunti responsabili intenti a effettuare lavori di trebbiatura di un campo di farro.

Dalla macchina operatrice si ipotizza siano partite delle scintille facendo innescare l’incendio su campi incolti e oliveti fino ad interessare l’area boschiva.

I Forestali hanno effettuato il sequestro della macchina operatrice.

Alle 12 del 19 luglio il fuoco è ancora attivo e operano sull’incendio numerosi uomini a terra e i mezzi aerei presenti sono un canadair, che preleva acqua dal lago di Piediluco, e un elicottero Erickson che può prelevare acqua da un laghetto di irrigazione presente ad 1 chilometro dall’evento.

Ad incendio spento, seguiranno indagini più approfondite sulle cause e la perimetrazione dell’area da cui si avranno maggiori dettagli della superficie a fuoco.

I carabinieri Forestali ricordano che il ruolo dei cittadini è determinante a ridurre i rischi e mettere in pratica tutte le attenzioni necessarie per evitare i principi di incendi. Altra causa frequente di innesco di un incendio boschivo è la bruciatura dei residui vegetali messa in atto nei periodi di divieto e in presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo, tipo siccità e presenza di vento.