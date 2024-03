Tragedia nel bosco, 64enne muore mentre taglia la legna

Un uomo è morto nei boschi di Torri di Colonnata mentre stava tagliando la legna.

La vittima, un 64enne di professione boscaiolo, stava lavorando nella località che si trova tra le frazioni di Verna e Calzolaro, in Alto Tevere. Secondo quanto potuto accertare al momento l’uomo sarebbe caduto, battendo la testa su un sasso oppure su un tronco, anche se non si esclude che sia stato colpito dalla pianta che stava tagliando.

Sul posto si sono portati i carabinieri forestali di Umbertide, i Vigili del fuoco della centrale di Perugia e il personale sanitario del 118. In un secondo momento è sopraggiunto anche l’elisoccorso, ma per il 64enne non c’era più nulla da fare.