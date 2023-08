Ruba un portafoglio in ospedale, ma viene scoperto e lo rimette nella borsa della vittima: condannato

Ruba un portafoglio in ospedale, ma viene scoperto da alcune infermiere e lo rimette a posto, ma non basta: condannato.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e 900 euro di multa per un 50enne sorpreso a rubare un portafoglio dalla borsa di una donna che stava assistendo un parente in ospedale.

Per i giudici romani si tratta di furto aggravato ed è infondato “il discrimine tra consumazione e tentativo nel reato di furto non è tanto (e solo) rappresentato dalla intercorrenza di un'attività di vigilanza o di controllo eseguita da terzi nel corso del compimento dell'azione illecita, quanto anche dall'avvenuto conseguimento” del bene oggetto di furto.

L’imputato aveva tentato la via del ricorso sostenendo di aver avuto per “breve tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva” in quanto dopo aver preso il portafoglio, lo aveva rimesso subito nella borsa dopo essere stato scoperto. Per la Cassazione l’imputato aveva “certamente acquisito la signoria di fatto sulla res, tanto da risolversi a ricollocare il portafogli nella borsetta della vittima solo in un secondo momento, dopo essersi avveduto che il personale infermieristico lo aveva notato, con la ragionevole finalità di eludere una denuncia penale”.

Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3mila euro alla Cassa delle ammende.