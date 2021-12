Borse di studio & Progetti, premio alla memoria di Andrea Coccia agli ingegneri Santini e Manni

Un Premio alla memoria di Andrea Coccia, una cerimonia per ricordarlo insieme alla famiglia, ai parenti, al calore di tanti amici. Così Federmanager Perugia ha reso omaggio all’ex collega dirigente del gruppo Colacem, prematuramente scomparso tre mesi fa. Un appuntamento istituito per commemorare anche il suo merito professionale, che prevedeva la consegna di una borsa di studio di 3mila euro dedicata a laureati in Ingegneria che abbiano conseguito un Dottorato di Ricerca o una Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Perugia, nel periodo compreso tra gennaio 2017 e il 15 novembre 2021, su tematiche relative alla transizione energetica, le energie rinnovabili e all’idrogeno verde.

Ad aggiudicarsi il Premio 2021 sono stati in realtà in due: l’ing. Brigitta Santini (tesi “How do non- physical agents influence thermal comfort perception in indoors”) e l’ing. Mattia Manni (tesi “The role of high-reflective coatings on urban surface energy balance”). Sono stati decretati ex aequo dalla commissione giudicatrice, presieduta dal prof. Franco Cotana, coordinatore del dottorato di ricerca internazionale e industriale in Energia e Sviluppo Sostenibile; tra gli altri componenti, il prof. Fabio Radicioni, la prof.ssa Elisa Moretti, l’ing. Chiara Paoletti Coccia (moglie del compianto collega) e l’ing. Roberto Peccini, presidente Federmanager Perugia.

L’ingegner Santini ha proposto una nuova metodologia per la valutazione del comfort indoor che considera simultaneamente parametri ambientali, fisiologici e psicologici dell’occupante anche ai fini del risparmio e dell’efficienza energetica. Un lavoro originale condotto con rigore scientifico, in linea rispetto ai temi del bando e i risultati della ricerca presentano un’eccellente applicabilità. Mentre l’ingegner Manni ha realizzato un’analisi sperimentale e numerica di materiali retro- riflettenti e la loro applicazione in ambiente urbano al fine di mitigare l’effetto isola di calore e l’inter-building effect.