Dicembre tra feste ed eventi... il rischio furti, confermata la strategia Borghi Sicuri contro le bande: posti di blocco ad Assisi e Bastia

Controlli straordinari del territorio in tutta la provincia con l’obiettivo di prevenire i furti in vista delle feste che portano le famiglie a stare un tempo maggiore fuori dalla propria abitazione. L'operazione “Borghi Sicuri” nei giorni scorsi è andata in scena ad Assisi e Bastia Umbra.

Il monitoraggio, ha visto impiegate le Volanti della Polizia di Stato Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche che hanno effettuato un’attenta vigilanza delle zone residenziali per prevenire i furti in abitazione. Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti lungo zone residenziali, senza trascurare le vie del centro storico, per evitare scippi, rapine e contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti. Nove posti di controllo sulle strade per intercettare eventuali pendolari del furto che fanno la spola tra l'Umbria e le regioni del centrosud.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici – 7 quelli sottoposti a controllo - dove si è proceduto a identificare i relativi avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città e lungo le principali direttrici di accesso e transito, hanno identificato 157 persone e monitorato 73 veicoli elevando anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada.