L'INVIATO CITTADINO l Borgo S. Antonio rende omaggio al Protettore con iniziative animalesche… e tanto altro

Il Borgo S. Antonio rende omaggio al Protettore con iniziative animalesche… e tanto altro. Una intensa celebrazione di Padre Renato nella chiesa del Santo col porcellino. A seguire, una fugace benedizione delle tante bestiole, principalmente cani, in attesa nel cortile. Evento che si ripeterà nel pomeriggio.

Una mattinata piena di animazione per corso Bersaglieri, pavesato a festa e popolato di animali. La piazzetta del Porcellino, di fresca intitolazione, è stipata di gabbie e recinti nei quali sono in mostra non solo cani, ma oche, galline, tortorelle, piccioni, pavoni… Ancora cani, stavolta di salvataggio, iniziativa di Protezione Civile (Nucleo cinofilo da soccorso del Gruppo Perugia) nella piazzetta ex Centrale Enel, imbocco proprio in via del Cane e sbocco in viale S. Antonio, con breccia dentro la muratura medievale.

Un cavallo bianco fa capolino da uno dei fondi adibiti a stalle. E di animali c’è traccia nella mostra di Lucia Bertorelli al Sansalù (servizio a parte), dove spicca il micio rosso effigiato anche nel Dolcepane, distribuito nel pomeriggio dopo la benedizione. Ad animare musicalmente il corso provvede la Banda degli Onesti, percorrendo trionfalmente la strada di fresca rigenerazione. Fra bancarelle di libri, prodotti artigianali, alimenti all’insegna del biologico. Nel pomeriggio toccherà alla Filarmonica pilese.

Quest’anno la festa si veste di particolare intensità: strada nuova di zecca, iniziative moltiplicate, frequentazione intensa fin dalle prime ore del mattino. Perugia riscopre uno dei suoi borghi più belli. Che, mai come oggi, sta rinascendo a forme evolute di cultura e matura socialità.