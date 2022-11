Borghi sicuri della Questura, controlli straordinari a Montefalco: posti blocco per prevenire i furti in appartamento

Il Progetto “Borghi Sicuri”, portato avanti dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, dal Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e deala Polizia Locale, ha fatto "scalo" nel comune di Montefalco per deio controlli straordinari su tutto il territorio. Numerosi posti di controllo lungo le strade principali anche in chiave di prevenzione dei furti in abitazione. Il bilancio dei controlli: sono state identificate oltre 90 persone, fermati 49 veicoli ed elevata una sanzione. Dunque non sono emerse a Montefalco particolari criticità nel comune ma dai cittadini è arrivata la richiesta di controlli interforze più spesso nell'arco di un mese.