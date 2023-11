Bonifica del Clitunno, ricorsi incrociati contro la sentenza del Tribunale di Spoleto tra Cassazione e Corte d'appello

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da tre amministratori del Consorzio di Bonificazione Umbra, rimandando alla Corte d’appello di Perugia per decidere sulla sentenza di condanna del 1 marzo del 2022 del Tribunale di Spoleto alla pena di 6.000 euro di ammenda ciascuno e al risarcimento del danno in favore del WWF e della Regione Umbria, oltre che al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, per l’illecito trattamento dei fanghi rimossi dall’alveo dei corsi d’acqua, contenenti rifiuti solidi abbandonati, in assenza di analisi atte ad escluderne la pericolosità.

Con la stessa sentenza gli imputati erano stati assolti dal reato di frode nelle pubbliche forniture, una serie di falsi e peculato. Agli imputati, quali direttore, responsabile del procedimento e direttore dei lavori del Consorzio di Bonificazione Umbra, committente dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno (per la bonifica idraulica e riqualificazione ambientale dei corpi idrici superficiali interessati dal deflusso delle sostanze oleose fuoriuscite a seguito dell'incidente alla Umbria Oli di Campello sul Clitunno), e dell’amministratore dell’azienda che aveva effettuato i lavori, era contestato “di aver eseguito una illecita attività di gestione, in particolare di raccolta e trasporto non autorizzati, di rifiuti pericolosi, in relazione “alla realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi per circa 60/80 metri cubi, provenienti dai lavori di selezione meccanica e di cernita dei sedimenti presenti nel bacino fluviale, riconducibili principalmente a plastica e imballaggi misti, depositati nelle aree di cantiere per oltre un anno in violazione dei limiti imposti” dalla legge e senza “le necessarie analisi di caratterizzazione dei rifiuti derivanti dai sedimenti e dai limi estratti dai corsi d'acqua interessati dalle attività di bonifica e riqualificazione ambientale, onde provvedere al loro successivo smaltimento nelle forme di legge”.

Gli imputati hanno presentato ricorso, tramite gli avvocati David Brunelli e Chiara Peparello, contestando la sussistenza del contributo concorsuale che avrebbe reso possibile o agevolato la commissione del reato, la manceta l’individuazione della condotta omissiva da parte dei soggetti garanti e la prova della realizzazione della condotta illecita, non essendovi elementi per dubitare della validità delle campionature dei limi (poi utilizzati come sottoprodotti) da parte dell'impresa appaltatrice e, quindi, della utilizzabilità dei limi estratti dal fiume come sottoprodotti e la mancata individuazione della condotta illecita consistita nella cernita non effettuata dei rifiuti di vario genere estratti frammisti ai limi e abbancati lungo le sponde del Clitunno.

La Procura di Spoleto, però, ha contestualmente proposto appello contro la sentenza relativamente alla assoluzione dai reati principali, con notifica del giudizio davanti ai giudici a Perugia. Di fronte alla pendenza di due giudizi di impugnazione contro la medesima sentenza, quindi, è stato chiesto di convertire in appello il ricorso. Richiesta accolta dalla Cassazione, con rimando alla Corte d’appello di Perugia.