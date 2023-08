Nell'azienda spunta una granata d’artiglieria tedesca

Ritrovata una bomba della seconda guerra mondiale in un'azienda di Santa Maria degli Angeli. L'ordigno - una una granata d’artiglieria da 7,5 centimetri, H.E. tedesca - è stata trovata da un collaboratore dell'impresa. La polizia è intervenuta sul posto, ha allertato la Prefettura di Perugia e messo in sicurezza lo stabile isolando la zona. Poi sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Bonifica di Munizionamento Convenzionale del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell’Esercito.

Una volta recuperata la granata, il personale dell’Esercito l’ha portato presso una cava a Torchiagina dove è stata fatto brillare in sicurezza.