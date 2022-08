Uccisa a martellate, arrestato ex calciatore del Foligno

Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è morta a Bologna a seguito di una aggressione per la quale è stato arrestato un uomo di 27 anni. Si tratta di Giovanni Padovani, calciatore e modello nativo di Senigallia, con un lungo passato sportivo in Serie D, tra le altre, con Giarre, Troina, Foligno, Rieti, Agnonese, Vastese e Pomigliano.

L'omicidio sotto casa di lei, in via dell'Arcoveggio, dove il 27enne, secondo una prima ricostruzione, benché destinatario di un divieto di avvicinamento, le avrebbe teso un agguato. I vicini hanno chiamato subito i soccorsi e il 27enne è stato arrestato dalla polizia, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.