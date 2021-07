Vaccini in Umbria, iniziata l'operazione Under 30: buoni i dati, 7 cittadini su 10 vaccinati (prima dose). I dati

La vaccinazione per gli under 30 in Umbria è partita da un paio di giorni: gli sms iniziano ad arrivare ai diretti interessati. Il commissario straordinario Covid, D'Angelo, ha previsto di soddisfare le richieste entro la prima decade di agosto. Ad oggi la vaccinazione in Umbria ha toccato quota 70 per cento della popolazione. Nello specifico: 70,83% ha effettuato la prima dose mentre il 54,93% ha ottenuto la doppia dose. I numeri: sono stati 7.714 quelli che lo hanno fatto nell'ultimo giorno, 423.758 in totale in base ai dati aggiornati dalla regione a domenica mattina. La task-force regionale sta studiando sia una campagna di informazione tra i giovani e per recuperare quella quota di 60enni che non ha al momento fatto richiesta per il vaccino.