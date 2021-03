Coronavirus, bollettino Umbria 19 marzo: in calo costante gli attuali positivi, 20 ricoveri in meno

Si conferma la costanza flessione dell'andamento dell'epidemia in Umbria. Purtroppo altri sei decessi

Sono 182 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (venerdì 19 marzo 2021) in Umbria, dove diventano così 48.876 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il dato più importante riguarda quello degli attuali positivi che continua a scendere in maniera significativa: ad oggi sono 5681 contro i 5811 di ieri (-130). Aumenta il numero dei guariti che diventano 42002 (+306), mentre salgono a 1.193 (+6) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Nei 'Covid Hospital' umbri scende a 460 (-20) il totale dei pazienti ricoverati e a 75 (-1) il numero di quelli in terapia intensiva. Sono 3036 - quindi meno 290 - i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale a 754.505), mentre diventano 166.074 (+3.029) i test antigenici effettuati finora: sono dunque 6.035 i test totali effettuati nelle ultime ore.