Coronavirus, bollettino del 25 luglio: 2 ricoveri in più a fronte di 101 nuovi positivi, altri 100 in isolamento

Tutti i dati aggiornati dalla Regione ad oggi alle ore 9.36. Non si registrano, come accade da settimane, nuovi decessi

Tornano a salire i ricoveri in ospedale dopo un ulteriore aumento di positivi nelle ultime 24 ore. Da 11 di ieri in ospedale si è arrivati a quota 13, resta invariato invece il numero delle persone in terapia intensiva (2). Cresce anche il numero delle persone in isolamento contumaciale e quindi potenzialmente a rischio contagio di Covid: da 1.006 a 1.099 (+93). Non si registrano, anche nelle ultime 24 ore, decessi. I nuovi positivi sono 101.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.36 del 25 luglio, sono 1.112 (+95 rispetto al 24 luglio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.936 tamponi molecolari e 3.101 test antigenici. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 57.695 (+101 rispetto al 24 luglio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 55159 (+26 rispetto al 24 luglio) i guariti, 1.424 (dato invariato rispetto al 24 luglio) i decessi, 1.008.757 (+1.936 rispetto al 24 luglio) i tamponi molecolari e 542.388 (+3.101 rispetto al 24 luglio) i testi antigenici eseguiti.