Coronavirus, il bollettino di Gualdo Tadino: frena il contagio in città. Ma un'altra scuola chiusa per 7 giorni

"Oggi abbiamo 3 nuovi positivi e 5 guariti, in totale scendiamo a 118 casi in città": è questa la sintesi del bollettino Covid del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che come sempre informa i cittadini. Segnali positivi ma anche nuovi contagi e quarantene nelle scuole del comune: "Purtroppo da oggi fino a lunedì 7 dicembre compreso la scuola elementare di Cartiere farà didattica a distanza, provvedimento necessario viste le classi in isolamento fiduciario ed i relativi insegnanti". Un pensiero del sindaco anche alle famiglie in grave difficoltà economica per via del Covid: "fino all’8 dicembre prossimo potrete aiutare i più bisognosi donando alla colletta alimentare, collegandovi al sito www.collettaalimentare.it o recandovi presso i negozi della città che aderiscono all’iniziativa".