Bollettino Covid in Umbria del 7 agosto: sale ancora il numero dei ricoveri 256, tasso di positività (rispetto ai tamponi) 21%

Sei posti occupati in rianimazione, di cui uno in più nelle ultime 24 ore, e altri 250 ricoverati in reparti ospedalieri (8 in più nelle ultime 24 ore). La pandemia non scompare e anzi in Umbria si registra un aumento di ricoverati per una quota anche gestibile ma che alimenta divere perplessità. Senza contare che ci sono 3 nuovi morti attribuiti al Covid senza spiegare età, patologie e cartella clinica.

L'aspetto positivo è quello che si è tornati sono i 17mila attuali positivi: ovvero 16.558 al 7 agosto, 531 in meno di sabato. Con un calo del 9,7 per cento su base settimanale. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 603 positivi e il tasso di positività sui tamponi processati è del 21 per cento. Ovvero: 10 tamponi processati, due sono positivi al Covid.