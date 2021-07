Covid, bollettino regionale del 18 luglio 2021: oltre quota 60 i nuovi positivi, ma decessi zero e 1 solo nuovo ricoverato

Ben 67 nuovi positivi (+37) ma nessun decesso e rispetto ai nuovi contagi si registra 1 solo nuovo ricovero, per giunta in via ordinaria. Un bollettino, quello relativo al 18 luglio, che se da una pare dimostra una crescita rapida dei contagi, dall'altra (la più importante) dimostra che la vaccinazione e l'età dei colpiti ostacolano il ritorno in Ospedale, permettendo al momento una tranquilla gestione della pandemia rispetto alle drammatiche ondate precedenti. Sono 753 (+67 rispetto al 17 luglio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Al 17 luglio sono 8 (+1 rispetto al 17 luglio) i ricoverati in ospedale, di cui 1 (dato invariato) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore eseguiti 1423 tamponi e 2.853 test antigenici in tutta la regione. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 57.146 i casi totali di positività al Covid-19 registrati in Umbria, 54969 ( invariato rispetto al 17 luglio) i guariti, 1424 (dato invariato) i decessi, 996.582 (+1423 rispetto al 17 luglio) i tamponi eseguiti e 528.820 (+2.853 rispetto al 17 luglio) i test antigenici effettuati.